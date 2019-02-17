بودبوز يطرد في أول لقاء له مع سلتا فيغو :

عرف الجزائري رياض بودبوز بداية غير موفقة بالمرة مع ناديه سلتا فيغو، فبعد أن غاب عن أول لقاءين ضد كل من أشبيليا وخيتافي وجد نفسه أساسيا في لقاء ليفانتي الذي جرى عشية أمس السبت، مشاركة بودبوز لم تكن موفقة بالمرة، حيث قدم مستوى جد متواضع في الدقائق التي لعبها وانتهت بدايته السيئة بطرده في الدقيقة الخمسين من اللقاء، بعد تدخل عنيف جدا على أحد لاعبي الفريق الخصم، ومن دون شك فإن بودبوز لم يكن ينتظر هذه البداية السيئة جدا، والتي ستعرقل انطلاقته من دون شك خاصة إذا علمنا أن الاتحاد الإسباني لن يتركه وشأنه وربما يعاقبه بأكثر من لقاء عطفا على خروجه ببطاقة حمراء مباشرة، وبالعودة لنتيجة اللقاء فقد انتهت لصالح الضيوف ليفانتي برباعية كاملة مقابل هدف وحيد وهي نتيجة عقدت كثيرا من وضع رفقاء الدولي الجزائري رياض بودبوز في الترتيب، ففي حال حقق ناديا جيرونا ورايو فاليكانو الفوز، فإن سيلتا سيعود لمنطقة السقوط، لكنه أمر مستبعد لأني الفريقين سيلاقيان الريال وأتلتيكو مدريد على التوالي في الجولة الحالية .

بورقعة-ع

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