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عطال ضمن تشكيلة اكتشافات الموسم في فرنسا :

17 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 18 زيارة

نشرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية تشكيلتها لاكتشافات الموسم واللاعبين الوافدين على الدوري الفرنسي الليغ 1، ليكيب اختارت اللاعبين الذين لم يسبق لهم اللعب في فرنسا، وقالت أن تألقهم كان لافتا نظرا لعدم حاجتهم لوقت من أجل التأقلم مع الأجواء، التشكيلة عرفت تواجد لاعب الخضر يوسف عطال الذي يقدم مع ناديه نيس مستويات أكثر من رائعة، وتواجده يعتبر أمرا أكثر من منتظر لأن مكانة عطال ليست فقط ضمن الوافدين الجدد على الدوري الفرنسي، بل أيضا ضمن التشكيلة المثالية على العموم، حيث لم يقدم أي لاعب في مركزه ما قدمه الجزائري لحد الآن ولولا الإصابات التي أعاقته لكان الآن في مكان آخر مختلف تماما، وغاب يوسف عطال لثاني مرة هذا الموسم، حيث بسبب الإصابة سبق له أن تعرض لإصابة في بداية الموسم أبعدته أيضا لأكثر من ثلاثة أسابيع.
بورقعة-ع

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