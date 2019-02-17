غلام يسعى لضمان مركزه الأساسي لثاني لقاء على التوالي

إذا كان وناس غائبا فإن زميله الجزائري الآخر فوزي غلام حاضر في تشكيلة فريقه، غلام سيعمل على المشاركة كأساسي في لقاء اليوم مستغلا غياب ماريو روي المتواصل، والذي مازال يعالج إصابته التي تعرض لها ضد فيورنتينا، ويبدو غلام في طريق مفتوح للمشاركة كأساسي ولو بوجود زميله لوبيرتو، والذي خلفه في اللقاء الماضي ضد نادي زيوريخ، حيث أجمعت الصحافة الإيطالية على ظهوره أساسيا رغم الأخبار التي راجت مؤخرا عن عدم رغبة المدرب أنشيلوتي في إشراكه في لقاءين متتالين .

بورقعة-ع

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