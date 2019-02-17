غوارديولا: “أنا آسف للوضع الذي وصل إليه محرز وكل ذلك بسببي”

أخيرا، اعترف الرجل الأول على رأس العارضة الفنية لنادي مانشيستر سيتي بأنه هو سبب الوضع المزري الذي وصل إليه لاعبه الجزائري رياض محرز في الفترة القصيرة الماضية، مؤكدا بأن طريقة عمله هي التي لم تساعد نجم نادي ليستر سيتي السابق خلال أول موسم له مع “السيتيزنس”، يأتي هذا في وقت يدرك فيه الجميع بأن محرز بات غير اللاعب الذي تعوّد عليه عشاقه سواء الجزائريين أو من خارج الجزائر، وذلك منذ انضمامه لنادي مانشيستر سيتي الذي أصر عليه مدربه الاسباني على انضمامه للنادي الانجليزي مقابل أموال باهظة، حديث غوارديولا عن محرز وبالرغم من أن معظمه غير صحيح، خاصة فيما يخص بقضية زملائه الذين يقدمون مستويات كبيرة، والتي بفضلها لم يتمكن من منح الفرصة للاعبه الجزائري، باعتبار أن محرز كان قد قدم لقاءات كبيرة لم تشفع له بالحفاظ على مكانته الأساسية، ما جعله يظهر من قبل غضبا شديدا لخيارات مدربه وإبعاده عن التشكيلة الأساسية للسيتي في العديد من اللقاءات السابقة.

“محرز لاعب مجتهد وأنا متأكد أنه سيعود لمستواه في أقرب الآجال”

أدلى مدرب السيتي بيب غوارديولا بالتصريحات التي كان ينتظرها الجميع منذ أزيد من شهرين، مدرب السيتي تحدث عن وضعية الدولي الجزائري رياض محرز، حيث سلط الضوء على عدم مشاركاته في الفترة السابقة، بيب بدأ حديثه بنفي كل الأخبار التي قالت أن سبب عدم إشراكه غير فني ولسوء العلاقة بينهما وقال: ” محرز لا يشارك لأنني أنا السبب، لا يوجد سبب آخر بتاتا، أنا آسف حقا لأنني لا أمنحه الوقت الكافي من أجل المشاركة، لكن ورغم ذلك محرز يعمل بقوة في التدريبات ويجتهد كثيرا في كل أسبوع” .

“هناك لاعبون يقدمون مستويات كبيرة ولا يمكنني أن أبعدهم من التشكيلة”

في ذات السياق، قال مدرب السيتي أن فريقه يضم عددا كبيرا من اللاعبين المتألقين وهو سبب آخر لعدم ظهور محرز بشكل دائم في الفترة الأخيرة، وفي هذا الشأن قال: ” السيتي يضم عددا كبيرا من اللاعبين الممتازين، لدينا الآن ستيرلينغ وبيرناردو على الأجنحة، هما يقدمان مستويات كبيرة جدا ولا يمكنني أن أنزعما من التشكيلة، لدينا عدد هائل لدرجة أن ساني لم يعد يشارك أيضا، لقد غاب عن آخر لقاء “.

“محرز بحاجة لبعض الوقت من أجل العودة للتألق”

بيب أبدى ثقته الكبيرة في لاعبه الجزائري، حيث قال أنه سيكون بحاجة لبعض الوقت من أجل العودة للتألق، مذكرا الجميع بما قدمه في فترات سابقة من الموسم الحالي وفي هذا الشأن قال: ” أنا متأكد أن وقته سيأتي قريبا، أعلم جيدا أن محرز بحاجة لوقت كبير من أجل التأقلم مع الفريق، وبحاجة لوقت أيضا من أجل العودة للتألق، كلنا رأينا المستويات الكبيرة التي قدمها قبل فترة وحينها كان أساسيا، أعتقد أن مشاركة رياض في بعض اللقاءات المتتالية كأساسي كفيل بإعادته للفورمة “.

“محرز يعمل من دون أن يشتكي ومتأكد من عودته للتألق”

في الأخير جدد مدرب السيتي أسفه الكبير لعدم مشاركة رياض بشكل منتظم، كما أكد على عمله بشكل جيد واجتهاده في التدريبات حين قال: ” أعلم أن الطريقة التي أعامل بها رياض ليست جيدة، أنا متأسف جدا لذلك، لكني متأكد أيضا من عودته قريبا للتألق، أنا متأكد لأن محرز يعمل باجتهاد ويحاول دائما تقديم أفضل ما لديه، يعمل من دون أن يشتكي أو يتذمر أو يغضب”، تصريحات بيب تنسف كل الأخبار التي تكلمت أيضا عن عجز محرز عن تقديم مستويات كبيرة في التدريبات، وهو ما فجر غضب التقني الإسباني في وجه الجزائري أو هكذا زعمت الصحافة الإنجليزية .

بورقعة-ع

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