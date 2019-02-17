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فيغولي وغلطة سراي محل سخرية في تركيا بسبب راتبه المرتفع :

17 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 43 زيارة

لم يسلم الدولي الجزائري سفيان فيغولي من الانتقادات في الآونة الأخيرة ومنذ لقاء بنفيكا قبل ثلاثة أيام والتي تحولت إلى سخرية يوم أمس، حيث كشفت تقارير تركية يوم أمس أن راتب فيغولي يقترب من راتب كل لاعبي بنفيكا الذين واجههم يوم الخميس الماضي مجتمعين، حيث يعتبر راتب فيغولي 3.8 ملايين أورو، أما راتب لاعبي بنفيكا مجتمعين فكان 4.1 ملايين أورو أي الفارق فقط 300 ألف أورو ورغم ذلك قدم لاعبو بنفيكا مستويات مبهرة، السخرية طالت أيضا إدارة نادي غلطة سراي التي لا تراعي مستويات اللاعبين حين انتدابهم، فبغض النظر عن فيغولي الذي يتقاضى راتبا كبيرا، هناك لاعبون كثر أيضا يتقاضون الملايين، لكن من دون تقديم مستويات تعكس رواتبهم الضخمة.
بورقعة-ع

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