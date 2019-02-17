مانشستر سيتي يصطدم بالشرط الجزائي الضخم للنجم المدريدي :

بالرغم من المردود الرائع للغاية الذي يقدمه لاعب وسط الميدان البرازيلي الدوليّ، فيرناندينهو لويس، لاعب فريق مانشستر سيتي، خلال هذا المواسم، في إستكمال لدوره المميز مع الفريق السماوي منذ قدوم الإسباني جوسيب غوارديولا مدربا له، إلا أن تقدم عمره –على مشارف عامه الـ34- وعدم توافر بديل بنفس مردوده، يدفع حامل لقب الدوري الإنجليزي للبحث عن بديلٍ له للموسم المقبل، خاصة أن المباريات التي غاب فيها فيرناندينهو تأثر الفريق بشكل سلبي.

وحسبما أفادت تقارير صحفية إنجليزية فإن مان سيتي قد بدء رحلة البحث عن خليفة فيرناندينهو، وأن غوارديولا يرشح لاعبٍ بعينه للتعاقد معه، وهو على قمة لائحة تعاقداته المرجوة، وهو لاعب وسط الميدان الإسباني الدوليّ، ساؤول نيغويز، لاعب فريق أتليتكو مدريد.

ويُبدي غوارديولا إعجابًا كبيرًا بما يقدمه ساؤول مع ناديه خلال الموسمين الأخيرين، ولذا يصمم على التعاقد معه بشدة، لكنه سيصطدم بعقبة كبيرة، وهي أن الشرط الجزائي في عقد مواطنه يبلغ نحو 130 مليون أسترليني، وهو مبلغ ضخم للغاية، خاصة في ظل تضييق وتطبيق الإتحاد الأوروبي (اليويفا) لمبدأ الشفافية واللعب المالي النظيف.

ويسعى غوارديولا منذ فترة لجلب لاعب بديل لفيرناندينهو لكن مساعيه بائت بالفشل، حيث عجز عن الفوز بصفقة الهولندي دي يونغ، لاعب أجاكس، ومن قبله البرازيلي فريد، لاعب مانشستر يونايتد الحاليّ، وقبلهما الإيطالي جورجينهو، الذي فضل التعامل من جديد مع مدربه ساري في تشيلسي.

ويضع المدرب الملقب بالفيلسوف، بدائل أخرى في حال تعذر إتمام التعاقد مع ساؤول، ومنها البرتغالي روبين نيفيز، لاعب وولفرهامتون، والألماني سيباستيان رودي، لاعب شالكة، والذي سيواجهه في دور ثمن النهائي من دوري الأبطال.

الجدير بالذكر أن ساؤول صاحب الـ24 عامًا، يعد أحد ركائز الأساسية في تشكيلة الاتليتي، ويمتلك عقدًا طويل الأمد للغاية، حيث ينتهي تعاقده في صيف 2026.