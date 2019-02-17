مانشستر يونايتد يخطط لتحطيم الرقم القياسي بأغلى صفقة دفاعية!

بدأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أولى الخطوات العملية للتعاقد مع المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، نجم نادي نابولي.

الصحف البريطانية أكدت أن المدرب النرويجي أولي سولشاير أرسل جزءا من فريقه الفني لمشاهدة مباراة نابولي ضد فيورنتينا السبت الماضي والتي انتهت بالتعادل السلبي، وذلك لمراقبة تحركات كوليبالي ومتابعته عن قرب.

ويخطط الشياطين الحمر لتقديم 90 مليون جنيه إسترليني لإقناع دي لاورنتيس رئيس نادي نابولي بالتخلي عن كوليبالي.

قدم المدافع الصلب أداء متميزا طوال الموسم الماضي، ومنذ انطلاق هذا الموسم، واستمر ذلك في مباراة فيورنتينا ثم ضد إف سي زيوريخ يوم الخميس ضمن مباريات الدوري الأوروبي.

عقب تلك المواجهة قال صاحب الـ27 عاما إنه “سعيد لأن عددا من الأندية معجبة بأدائه”.

لكنه أصر على إظهار التحفظ، فأكد أنه يسعى لتقديم مستوى أكبر، وأن يبقى مطلوبا في المستقبل.

وشرح: “لا أعرف إن كنت واحدا من بين أقوى المدافعين في العالم، لكنني أحاول تقديم أفضل أداء لدي دائما”.

إذا تمت صفقة كوليبالي إلى مانشستر فإنها ستحطم الرقم القياسي كأغلى صفقة دفاعية في التاريخ، والمسجلة باسم فان دايك الذي كلف ليفربول 75 مليون جنيه إسترليني دفعت إلى ساوثامبتون.

الكشاف الذي تابع كوليبالي هو جيم لولور (الذي ازداد نفوذه منذ إقالة جوزيه مورينيو في ديسمبر) وقد أبدى إعجابا هائلا بقدرات المدافع السنغالي وأوصى باستقدامه.

قبل رحيل مورينيو كان اسم مدافع نابولي متداولا، بالإضافة إلى لاعبين آخرين مثل: رافائيل فاران مدافع ريال مدريد، وهاري ماغواير لاعب منتخب إنجلترا ونادي ليستر سيتي، وميلان سكرينار المتألق في صفوف إنتر ميلانو.