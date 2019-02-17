مستوى مبولحي الأخير لن يؤثر على مكانته في المنتخب :

يتعرض الحارس الدولي الجزائري رايس مبولحي إلى موجة من الانتقادات في الأيام الأخيرة عقب تراجع مستواه وخاص عقب الخسارة الأخيرة لفريقه الاتفاق أمام الفيصلي بتلقيه لثلاثة أهداف في ظرف 11 دقيقة، فقد ذهبت بعض وسائل الإعلام المحلية إلى التشكيك في قدرته على المواصلة كأساسي في تشكيلة المنتخب الوطني بداية من الاستحقاقات القادمة شهر مارس بمواجهة غامبيا في الجولة الختامية من تصفيات كأس إفريقيا وكذلك اللقاء الودي أمام المنتخب التونسي، بحجة تراجع مستواه.

سيستعيد توازنه قبل تربص مارس

رغم التراجع في مستوى الرايس خلال المواجهات الأخيرة، إلا أن مدربه في الاتفاق وجماهير “الإتي” لا تزال تدعم حارسها وتعتبر ما يمر به كبوة جواد فقط وسيستعيد توازنه في المباريات القادمة، فالتربص القادم للخضر ستسبقه مشاركة الرايس في عديد المواجهات وسيتمكن خلالها من العودة إلى الواجهة، وهو الذي يملك الإمكانيات لتحقيق ذلك، فهو يبقى الحارس الأول في المنتخب دون منازع رغم تألق زميليه في المنتخب عز الدين دوخة وألكسندر أوكيدجا.

الحارس الأول للخضر حتى دون أن يلعب

بالعودة قليلا ورغم تداول العديد من المدربين لزمام العارضة الفنية للخضر، إلا أن مبولحي ظل الرقم واحد في حراسة المرمى وهو الذي كان يشارك حتى دون أن يلعب مع فرقه السابقة، كما أن المدرب الحالي لحراس الخضر عزيز بوراس يثق كثيرا في مبولحي ويعتبر مستواه مختلفا تماما عن بقية زملائه مع المنتخب، لهذا لا يمكن أن تتأثر مكانته بما يمر به حاليا من تراجع في المستوى وهو الذي يعتبر من بين أحسن حراس الدوري السعودي، لهذا فمهمة إبعاده عن حراسة الخضر لا يزال مؤجلا إلى إشعار آخر.

ب-بكوش

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