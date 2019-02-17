موسم لحسن ينتهي ومسيرته الكروية مهددة :

يبدو أن الإصابة التي يعاني منها الدولي السابق ولاعب ملغا مهدي لحسن أخطر مما هو متوقع، حيث كشفت تقارير إسبانية يوم أمس أن الجزائري يعاني من إصابة خطيرة وهي عبارة عن قطع كامل في أحد عضلات الفخذ، الإصابة وبحسب التقارير الإسبانية ستبعد لحسن لنهاية الموسم، حيث لن يكون قادرا على العودة في الموسم الحالي وحتى لو تمكن من العودة فإنه سيعود في الجولات الأخيرة وحينها لن يغامر المدرب بإشراكه، لأنه سيكون بحاجة لعدة أسابيع من أجل تدارك النقص البدني الفادح الذي سيعاني منه أثناء فترة غيابه .

تشاؤم كبير حول حالة لحسن والجزائري قد يعلن اعتزاله

التقارير الصحفية الصادرة يوم أمس والتي تكلمت عن حالة محرز طبع عليها التشاؤم الكبير، فقد ذكرت بعض الأقلام أن الإصابة التي يعاني منها لحسن ستكون نقطة النهاية لمشوار حافل، حيث يبلغ لاعب الخضر السابق من العمر 35 سنة ومن دون شك لن يعود بقوة في الموسم المقبل، هذا إن وجد فريقا لأن عقده ينتهي مع ملغا بنهاية الموسم والنادي سيتحفظ كثيرا قبل تجديد عقده، هذا وتكلمت عديد التقارير عن اقتراب لحسن من نهاية مشواره في بداية الموسم الحالي، ويبدو أن الإصابة ستمنحه الدافع لإعلان ذلك في نهاية الموسم الحالي .

بورقعة-ع

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