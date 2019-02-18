أبيدال : برشلونة “قبل كل شيء هو المرشح الأقوى للفوز بدوري أبطال أوروبا”

أكد إيريك أبيدال، السكرتير الفني لنادي برشلونة اليوم الإثنين، أن البارسا هو الفريق المرشح بقوة للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وأشار أبيدال، إلى أن برشلونة “قبل كل شيء” هو المرشح الأقوى في المواجهة مع ليون الفرنسي بدور الـ 16 للمسابقة.

ويحل برشلونة، ضيفًا على ليون غدًا الثلاثاء في ذهاب الدور الثاني للبطولة، فيما يلتقي الفريقان إيابًا على استاد “كامب نو” ببرشلونة في مارس المقبل.

وقال أبيدال لوسائل الإعلام: “لا يمكنك أن تعلم شيئا على وجه التأكيد في عالم كرة القدم. لدينا الثقة بأنفسنا، ولكن الفوز بالألقاب يتطلب العمل والجهد”.

وحذر أبيدال، الفريق من إمكانية مواجهة بعض الصعوبة في المباراتين أمام ليون مثلما حدث في الماضي.

وقال: “هدفنا هو الفوز بلقب دوري الأبطال هذا العام. سنخوض هذه المواجهة بنفس العقلية والإصرار لتقديم أداء جيد وتحقيق الفوز”.

وأضاف: “من معرفتي بتاريخ النادي، هدف ليون هو أن يكون بين الأندية الكبيرة في أوروبا. رئيسه (جان أولاس) ذكي ولديه خطة دائما، ونجح في بناء فريق يعتمد على عناصر شابة وبعض عناصر الخبرة”.

كما أشاد أبيدال بمستوى تدريبات ليون واصفا إياها بأنها “الأقوى” في فرنسا.

وأوضح: “التشكيلة الأساسية لليون تضم العديد من اللاعبين الصاعدين من أكاديمية الشباب بالنادي. رئيس النادي لديه هذه السياسة والفلسفة في العمل. استعاد الفريق مستواه على الساحة الأوروبية”.

وأشار أبيدال إلى أن “التفاصيل الصغيرة” ستكون في غاية الأهمية بهذه المواجهة سواء على المستوى الفني أو الخططي.

وختم: “الجميع يعرف طريقة أداء ومستوى برشلونة، ويحاول أن التأقلم معها، وكلنا ندرك أن الفوز على البارسا يتطلب جهدا كبيرا”.