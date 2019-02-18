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أحد السعودي لن يتعاقد مع زماموش :

18 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الرابطة المحترفة الأولى, الكرة الوطنية, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 49 زيارة

لن يتمكن نادي أحد السعودي من التعاقد حارس اتحاد العاصمة زماموش، بعد أن أبدى مسيروه رغبتهم في التعاقد مع الجزائري لخلافة الحارس الأوزباكي الذي استقدم في الميركاتو الشتوي، إلا أنه عوقب بالإيقاف من لجنة الانضباط في الاتحاد الأسيوي بعد تناوله مواد محظورة، في مشاركته مع منتخب بلاده في كأس آسيا الأخيرة، حيث قوبل طلب أحد بالرفض من الاتحاد السعودي اعتمادا على أن أنظمة لائحة الاحتراف لا تجيز استبدال اللاعب الأجنبي خارج فترة التسجيل إلا حال إصابته بمرض عضال أو وفاته أو إصابته بعاهة مستديمة، أو كسر أو قطع في الرباط، وهو ما يعني أن زماموش الذي كان الهدف الأول للفريق لن يلعب في السعودية هذا الموسم.
ب-ب

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