أداء المنتخب الأولمبي أمام نسور قرطاج يبعث عن الارتياح :

بعدما تعادل المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 23 سنة مع نظيره التونسي بنتيجة هدف في كل شبكة في اللقاء الودي الأول تحضيرا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 للفئة المقررة نهائيتها في مصر من 8 إلى 22 نوفمبر 2019، يبعث عن الارتياح، خاصة من حيث التنسيق الجماعي والفرديات التي ظهرت على لاعبي المنتخب في هذه المباراة الودية الأولى، والتي تعتبر بمثابة مقابلة ذهاب بين الفريقين قبل الالتقاء مجددا بالجزائر خلال لقاء العودة الودي التحضيري للمنتخب الأولمبي الجزائري وشقيقه التونسي، حيث وقبل ذلك، سيخوض المنتخبان لقاء وديا ثانيا يوم الثلاثاء بتونس، وكان المنتخب الجزائري، قد أعفي من الدور الأول للتصفيات على أن يواجه في الدور الثاني منتخب غينيا الاستوائية، حيث سيكون لقاء الذهاب بمالابو يوم 23 مارس المقبل، بدوره يواجه المنتخب التونسي نظيره من جنوب السودان يوم 20 مارس المقبل في مقابلة الذهاب.

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