الهجوم يطمئن بلماضي، بونجاح يواصل التأكيد واستفاقة بلفوضيل تهدد مكانة سليماني

قبل حوالي شهر فقط، عن تاريخ المباراة الأخيرة من عمر تصفيات كأس أمم إفريقيا المؤهلة لكان مصر صيف السنة الجارية، عاد التنافس من جديد بين لاعبي القاطرة الأمامية، وتحديدا على مستوى منصب رأس حربة، وذلك بعد استفاقة مهاجم نادي هوفنهايم الألماني إسحاق بلفوضيل، الذي تمكن من تحقيق استفاقته في جولات “البوندسليغا” الأخيرة، حيث عاد لمعانقة شباك المنافسين بأهداف رائعة ومتنوعة، وهو ما يريح أكثر الناخب الوطني جمال بلماضي من جهة، ويضعه في موقف محرج من جهة مقابلة.

بلفوضيل سجل ثلاثية في اللقاءين الأخيرين لفريقه



تمكن المهاجم الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل من تسجيل ثلاثية كاملة في مباراتين اثنتين فقط، اثنتان منها في شباك العملاق بوروسيا دورتموند الألماني، قبل أن يسجل هدفا رائعا في مباراة أمس الأول لناديه بقذفة قوية ومركزة من خارج منطقة العمليات، أسكنها في شباك حارس المنافس.

شارك في 15 مباراة، 8 منها أساسي وسجل 7 أهداف لحد الآن

إحصاءات مهاجم نادي هوفنهايم الألماني إسحاق بلفوضيل تؤكد بأن الدولي الجزائري قادر فعلا على منح الإضافة للقاطرة الأمامية للمنتخب الوطني خلال المنافسة الإفريقية القادمة، على اعتبار أنه شارك في 15 مباراة كاملة مع ناديه هذا الموسم، كان أساسيا في ثمانية لقاءات، بمجموع 878 دقيقة لعب، وهي الإحصاءات التي تصب في مصلحة اللاعب على حساب زملائه الآخرين، خاصة وأن اللاعب قد رفع رصيده إلى سبعة أهداف كاملة هذا الموسم بتسجيله لهدف أمس الأول.

استفاقته ستحرج الناخب الوطني جمال بلماضي

من دون أدنى شك، فإن استفاقة مهاجم الخضر الذي أبعده الناخب الوطني جمال بلماضي في مباراة الطوغو الأخيرة، بسبب أدائه المتواضع أمام البينين، سيعود لإحراج مدرب الخضر، بعدما تحسن أداؤه مع ناديه الألماني، وتمكن من رفع رصيده إلى سبعة أهداف، مقارنة بباقي زملائه الآخرين في المنتخب الذين يمرون بفترة صعبة قد تجعل مدرب نادي الدحيل السابق يستغني عن خدماتهم مؤقتا.

صحيفة “بيلد” نصبته رجلا للقاء

بعد أدائه الراقي جدا ضد هانوفر وجد بلفوضيل نفسه رجلا للقاء مرة أخرى، صحيفة بيلد الألمانية وفي تقييمها للاعبي الفريقين قالت أن لاعبي هوفنهايم كانوا الأحسن، وقيمتم كلهم تقييما ممتازا إلى أن وصلت لبلفوضيل، حيث قالت أن لاعب الخضر كان الأحسن على الإطلاق فإلى جانب هدفه الحاسم قدم مستويات كبيرة وكان وراء العديد من الفرص، صحيفة بيلد منحت بلفوضيل التقييم 1 من أعلى تقييم في اللقاء.

بونجاح يواصل التأكيد ومكانة سليماني في خطر



في ذات الحديث دائما عن عناصر القاطرة الأمامية، فإن مهاجم نادي السد القطري بغداد بونجاح يواصل التأكيد مع ناديه، ويطمئن الناخب الوطني جمال بلماضي، في حين أن مهاجم نادي فينرباتشي الذي كان قد استفاق في لقاء الأوروبا ليغ ليصبح مجددا محل سخط أنصار ناديه نظرا للأداء الباهت في لقاء الجولة الماضية من البطولة التركية أمام نادي قيصري سبور، حيث ضيع سليماني أهدافا حقيقية، لا يزال مهاجم شباب بلوزداد الأسبق يتخبط في تذبذب مستواه من لقاء لآخر، ما يجعل مكانته حتى على دكة البدلاء في الخضر مهددة أكثر من أي وقت مضى.

بلفوضيل: “كنا مطالبين بمواصلة النتائج الإيجابية وأنا سعيد جدا بالهدف والفوز”

أدلى لاعب الخضر إسحاق بلفوضيل بتصريحات لموقع “أر أن زاد” الألماني تحدث فيه عن الفوز الكبير الذي حقق فريقه هوفنهايم على حساب هانوفر، إسحاق وبعد أن أكد سعادته بالهدف الذي سجله والفوز المحقق قال أن فريقه كان يستحق فوزا أكبر وأضاف:” نحن سعداء فعلا بعد الفوز المحقق على حساب نادي هانوفر، خاصة أننا كنا تعادلنا في اللقاء الماضي ضد بوروسيا دورتموند وكنا بحاجة للتأكيد، لقد لعبنا بشكل ممتاز وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من ثلاثة أهداف، حيث ضيعنا الكثير من الفرص” .

“تقنية الفيديو جعلتنا على الأعصاب والأهم أن هدفي قد احتسب”

لقاء هوفنهايم ضد نادي هانوفر عرف واقعة غريبة، حيث أوقف الحكم اللقاء من أجل التأكد من هدف بلفوضيل لكن التوقف دام لقرابة الثلاث دقائق، رغم أن اللقطة كانت واضحة وعن الأمر قال بلفوضيل: “لقد انتظرت كثيرا قبل أن أفرح بهدفي، لقد شك الحكم في وضعية تسلل وانتظرنا كثيرا قبل التأكد لكن على العموم كان من الجيد أنه منحني الهدف و أسعدني كثيرا، خاصة أن التقدم أراحنا لأننا سجلنا وقتها الهدف الثاني”.

محمد دحوي

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