براهيمي يتعافى وسيكون جاهزا لقمتي الموسم في البرتغال :

بعد غيابه عن لقاء أول أمس أمام سيتوبال في الدوري البرتغالي بداعي الإصابة التي يعاني منها على مستوى الكاحل، والتي تعرض لها في لقاء روما في ذهاب رابطة أبطال أوروبا، كشفت أمس تقارير إعلامية برتغالية أن الدولي الجزائري ونجم نادي بورتو يتعافى بشكل إيجابي من الإصابة وسيكون جاهزا للمشاركة في قمتي الموسم في البرتغال، والتي سيكون لهما أثر كبير على أهداف الدراغاو، حيث ينتظر أن يندمج بشكل نهائي في التدريبات خلال هذا الأسبوع وهي التقارير التي أراحت كثيرا المدرب كونسيساو الذي يراهن كثيرا على براهيمي في هذا المنعرج الحاسم في مسيرة النادي.

سيشارك أمام براغا في ألكاس وبنفيكا في الداربي

بحسب ذات التقارير فإن الطاقم الطبي لبورتو يسابق الزمن لتجهزي براهيمي بطلب من المدرب كونسيساو، بما أن الفريق في حاجة لخدماته يوم الثلاثاء 26 فيفري، حيث يواجه سبورتينغ براغا في ذهاب نتصف نهائي كأس البرتغال، على أن يواجه بعدها نادي بنفيكا في الثالث من مارس ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري والتي ستكون حاسمة في مصير حسم اللقب للفريقين، وبعدها بثلاثة أيام سيكون بورتو على موعد مهم عندما يستقبل روما في لقاء الإياب من رابطة أبطال أوروبا، وهي اللقاءات التي سيشارك فيها براهيمي بنسبة كبيرة جدا، حتى أن المدرب قد يعفيه من لقاء تونديلا هذا الجمعة في الدوري.

ب-ب

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