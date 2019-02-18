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بن ناصر يتألق بتمريرتين حاسمتين :

18 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 57 زيارة

قاد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر ناديه إيمبولي لتحقيق فوز كبير في الكالتشيو الايطالي عندما استقبل نادي ساسولو لحساب الجولة الرابعة والعشرين وفاز عليه بثلاثة نظيفة، اللقاء عرف تألق لاعب الخضر والذي ترك بصمته على النتيجة بتقديم كرة الهدف الأول والثالث وفوقهما مستوى أكثر من رائع في وسط الميدان، وهو المستوى الذي جعله يختار كثاني أحسن لاعب في المواجهة بعلامة 7.7 من موقع هوسكورد.
ب-ب

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