سليماني هدف جديد للانتقادات التركية :

قدم الدولي الجزائري مستوى سيئا جدا ضد نادي قونيا سبور سهرة السبت، حيث لعب تسعين دقيقة كانت أكثر من سيئة بحسب الصحافة التركية الصادرة يوم أمس، الدولي الجزائري كان ظلا لنفسه واعتبر من بين أسوأ اللاعبين فوق أرضية الميدان، وتعتبر الانتقادات الموجهة لسليماني منتظرة، حيث كانت الصحافة التركية قد حذرته من مغبة المرور من دون تسجيل هدف، لأن ذلك سيؤكد أنه لاعب سيء، ويعيش سليماني أياما سوداء في تركيا، فمنذ حلوله بها في بداية الموسم لم يعش يوما سعيدا، وحتى الأيام التي يسجل فيها أهدافا على قلتها تجد الكل يترقب في اللقاءات الماضية ما إذا كانت ضربة حظ أم أنها استفاقة .

أنصار النادي هاجموه وهاجموا الإدارة بعد نهاية اللقاء

الانتقادات الموجهة لسليماني لم تتوقف على الإعلام التركي بل امتدت أيضا لأنصار النادي، حيث كشفت تقارير يوم أمس أن أنصار الفريق صبوا جام غضبهم على سليماني بعد نهاية اللقاء واتهموه بالتسبب في وضعية الفريق حاليا، والذي بات مرة أخرى في منطقة السقوط، أنصار النادي استهدفوا أيضا المدرب والإدارة كيف لا وهم من أصروا على بقاء اللاعب الجزائري رغم وجود بعض العروض من أجل بيعه، وكان مدرب فينرباتشي ومديره الرياضي قد أدليا بتصريحات أكدا فيها أنهم هم من أوقفوا صفقة سليماني، كما أكدوا فيها ثقتهم الكبيرة في اللاعب الجزائري والذي لم يترجم هذه الثقة بل على العكس زاد من إحراجهم أمام أنصار النادي .

بورقعة-ع

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