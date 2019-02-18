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غيلاس يشارك بديلا مرة أخرى مع غوزتيبي :

18 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 42 زيارة

عاد لاعب الخضر السابق نبيل غيلاس للظهور مجددا، حيث شارك بديلا يوم أمس في لقاء فريقه غوزتيبي ضد نادي قيصري سبور، ولم يكن دخول غيلاس موفقا هذه المرة، حيث لعب آخر 14 دقيقة من اللقاء، لكنه لم يتمكن من تسجيل هدف ومساعدة فريقه عل تجنب الهزيمة، وانقاد فريقه للخسارة بهدفين مقابل هدف وحيد وهو فوز أبقاهم دائما في مناطق مؤخرة الترتيب.
بورقعة-ع

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