فارس يسقط برباعية في الكالتشيو ووضعيته تتعقد أكثر :

انقاد نادي سبال الإيطالي لهزيمة نكراء على أرض ملعبه برباعية كاملة مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمعه بفيورنتينا أمس الأحد ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي، رفقاء الجزائري فارس قدموا مستوى أكثر من رائع طيلة الثمانين دقيقة الأولى، لكنهم انهاروا في آخر عشر دقائق وتلقوا ثلاثة أهداف كانت كفيلة بإلحاق الهزيمة بهم، وضعية رفقاء فارس تعقدت أكثر بسبب سلسلة النتائج السلبية، حيث تجمد رصيدهم عند النقطة الـ22 على بعد أربع نقاط من منطقة الهبوط أي أن الملاحقين صاروا قادرين على اللحاق بهم وتجاوزهم.

مدافع الخضر دخل أساسيا وقدم ما عليه

من جانبه، فقد شارك المدافع الأيسر الجزائري فارس رفقة التشكيلة الأساسية التي اعتمد عليها مدرب نادي سبال، حيث أقحم فارس أساسيا ومنحه فرصة اللعب طيلة التسعين دقيقة، و بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية التي خسر سبال، إلا أن الدولي الجزائري كان قد أدى ما عليه وقدم مستوى مميزا قبل انهيار ناديه برباعية ساحقة.

بورقعة-ع

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