فيتاس أرنهايم يطمئن بخصوص إصابة درفلو :

كشف الموقع الرسمي لنادي “فيتاس أرنهايم” أمس الأحد أن الإصابة التي يعاني منها الجزائري أسامة درفلوا ليست خطيرة، وأجرى درفلوا بحسب الموقع ذاته فحوصات في مستشفى المدينة سهرة السبت الماضي، لكن الفحوصات أثبتت أنه لا يعاني من أي إصابة خطيرة، وكان درفلوا قد خرج مصابا في لقاء فريقه سهرة السبت ضد نادي فيليم في الدقيقة الـ38 بعد تعرضه لتدخل عنيف، حيث قالت عديد المواقع وقتها أن الإصابة خطيرة جدا وهو ما تبين عكسه يوم أمس .

سيخضع لفحوصات معمقة في اليومين المقبلين لأجل تأكيد نوعية الإصابة

دائما وبحسب الموقع الرسمي لنادي فيتاس أرنهايم فإن الدولي الجزائري سيخضع لفحوصات معمقة، ولم تشر التقارير إلى تاريخ محدد لهذه الفحوصات ولو أنها ستجري في اليومين المقبلين، حيث استأنف النادي تدريباته اليوم الاثنين تحضيرا للقاء المقبل ودرفلو سيكون حاضرا من دون شك لأجل الكشف عن إصابته، على أمل ألا تكون الإصابة خطيرة جدا، لأن لاعب اتحاد العاصمة السابق في غنى عن الغياب لأن هذه الفترة جد حساسة .

بورقعة-ع

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