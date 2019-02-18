لجنة تفتيش لمعاينة استعداد وهران للألعاب المتوسطية :

تحل بمدينة وهران يوم الجمعة القادم لجنة التنسيق التابعة للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط للوقوف على مدى استعدادات المدينة وتحضيراتها لاستضافة النسخة التاسعة عشرة من الألعاب سنة 2021 بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، حيث ستستغرق هذه الزيارة ليومين كاملين يقوم خلالها أعضاء اللجنة بتفقد الهياكل الرياضية بالمدينة الحديث مع المسؤولين الجزائريين ومعرفة برنامج اللجنة المكلفة بتحضر هذا الحدث الرياضي، كما أكد محمد لمورو أن لجنة التنسيق ستقوم بالمناسبة بمتابعة عن كثب التحضيرات التي تقام لاحتضان الألعاب، التي تستضيفها الجزائر لثاني مرة في تاريخها بعدما كانت قد نظمت بالجزائر العاصمة طبعة سنة 1975، وأضاف: “سنقوم بالمناسبة أيضا بتدارس مخطط العمل الرئيسي، الذي أعددناه في الفترة الأخيرة والذي يحتوي على 12 مقررا أرسلناه إلى اللجنة المعنية في نهاية الأسبوع المنصرم، أي وفق الآجال التي حددت لنا من طرف اللجنة الدولية للألعاب”.



مرتبط