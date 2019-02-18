محرز: ” سعيد بالهدف الذي سجلته ومن السابق لأوانه الحديث عن تحقيق الرباعية”

عبر الدولي الجزائر رياض محرز عن سعادته الكبيرة بعد الفوز المحقق على حساب نادي نيو بور من القسم الرابع، والتأهل عطفا على ذلك للدور الربع نهائي من كأس الرابطة، رياض قال أنه سعيد جدا بالتسجيل كما أكد أن تفكيره الآن سيكون منصبا على قيادة فريقه للتأهل للدور التالي، وتأهل السيتي للدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد أن أطاح بمضيفه “نيو بور” بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، سجل منها رياض محرز الهدف الرابع في الدقيقة الـ 90+3 .

“المهم هو تحقيق الفوز والأداء يأتي في المقام الثاني”

بعد ذلك تحدث رياض محرز عن الفوز برباعية كاملة في أرضية لم تساعدهم على تقديم أداء مثالي، رياض قال أن الأداء بالنسبة له يأتي في المقام الثاني والمهم هو الفوز والتأهل وفي هذا الشأن قال:” نحن لاعبون محترفون معلنا التعود مع كل الظروف ( يقصد الأرضية السيئة) أعتقد أن أهم شيء هو تحقيق الفوز ويأتي في المقام الثاني الأداء، فإن أتى مع النتيجة سيكون الأمر مثاليا، أعتقد أننا تحكمنا في أطوار اللقاء وقدمنا مستوى مميزا وحاولنا إبقاء “نيو بور” في منطقتهم ونجحنا في ذلك” .

“سعداء بالتأهل للدور المقبل وتفكيرنا الآن على لقاء شالك”

بعد ذلك تحدث محرز عن التحديات المقبلة للفريق، حيث قال أن تركيزهم لغاية سهرة أول أمس كان على لقاء الكأس، أما الآن فتركيزهم سيذهب للقاء الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال وقال: ” نحن سعداء لأننا تخطينا “نيو بور” وتأهلنا للربع النهائي، الآن تفكيرنا سيكون منصبا على اللقاء المقبل، وهو لقاء شالك في دوري الأبطال، نحن في مرحلة يجب علينا أن نتعامل مع كل لقاء بكل جدية ” ويتنقل رفقاء محرز سهرة الأربعاء للقاء شالك في ملعبه في غيلزن كيرشن ورغم وضعية شالك السيئة جدا في الدوري إلا أنه يبقى لقاء صعبا جدا .

“تحقيق كل الألقاب ؟ سنرى ذلك في نهاية الموسم”

في الأخير تحدث محرز عن أهداف فريقه، رياض وفريقه مازالوا متواجدين في كل البطولات الممكنة، ووضعهم جيد جدا في كل البطولات ما قد يعني إمكانية فوزهم بكل الألقاب وعن الـأمر قال:” الفوز بكل الألقاب ؟ أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، علينا أن نركز على كل لقاء وعلى كل بطولة على حدة وفي نهاية الموسم سنتحدث عن تحقيق الرباعية” وكما هو معلوم فإن السيتي متصدر للدوري الإنجليزي، ومتواجد في نهائي كأس الرابطة كما أنه متأهل لثمن نهائي دوري الأبطال وربع نهائي كأس الاتحاد .

وصل لعشرة أهداف وعشر تمريرات هذا الموسم

بعيدا عن تصريحات محرز وفي سياق تألقه في لقاء نيو بور دائما أشادت الصحافة الإنجليزية كثيرا به، رياض تمكن من تحقيق ” الدبل دبل” كما يقول الإنجليز وهو الوصول لعشر تمريرات وعشرة أهداف، وهو أمر يؤكد أن اللاعب شامل وليس له اختصاص محدد، الصحافة الإنجليزية أكدت أيضا أن محرز يستحق فرصة في اللقاءات الأهم والمدرب غوارديولا مطالب بمنحه إياها، وكان غوارديولا قد اعتذر لمحرز علانية على عدم إشراكه وهو تصرف رأى الكثيرون أنه ممهد لعودته للتشكيلة الأساسية قريبا جدا .

بورقعة-ع

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