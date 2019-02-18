مدرب لونس: “تاهرات يتماثل بشكل جيد للشفاء”

تطرق مدرب نادي لونس فيليب مونتاني للحالة الصحية للاعب الفريق والمدافع الدولي الجزائري مهدي تاهرات، الذي تعرض لإصابة على مستوى أربطة الركبة اليمنى شهر جانفي المنصرم، فقد كشف المسؤول الأول عن العارضة الفنية أن اللاعب يتجاوب بشكل كبير مع العلاج وهنا قال: ” بالنسبة لمهدي الأربطة بدأت تعود إلى طبيعتها، هو يعمل بمعدل مرتين في اليوم مع المدلك، وسنرى كيف سيكون التطور، عدم القدرة على المشي والإحساس بالآلام أشياء لا يمكن التحكم فيها، لكن عندما يشرع في الركض على أرضية الميدان ويلمس الكرة وقتها يمكننا تحديد تاريخ لعودته بدقة”.

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