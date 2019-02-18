مسلوب يظهر بوجه شاحب في فوز فريقه ضد سوشو :

قدم قائد لونس ولاعب الخضر السابق وليد مسلوب أداء سيئا في اللقاء، الذي جمع ناديه أمس السبت بنادي سوشو في الدوري الفرنسي، وليد لعب لمدة تسعين دقيقة ورغم اجتهاده إلا أنه لم يتمكن من تقديم مستوى جيد بل على العكس ظهر بوجه شاحب، لكن رغم ذلك تمكن من الفوز وتحقيق ثلاث نقاط ساعدتهم أكثر في الترتيب، من جانب سوشو هذه المرة عرف اللقاء مشاركة الدولي الجزائري دهام الذي لعب أساسيا وظهر بمستوى طيب لكن فريقه انهزم في الأخير، وبعد نهاية اللقاء أدلى مسلوب بتصريحات لشبكة “بي إن سبورتس” التي نقلت اللقاء قال فيها أن فريقه لم يكن يستحق النقاط الثلاث لأنهم لعبوا لقاء سيئا وأشاد كثيرا بلاعبي سوشو، لكن رغم ذلك ثمّن وليد النقاط الثلاث وقال أنها ستساعدهم مستقبلا مشيرا إلى أن الفوز في بعض اللقاءات التي لا يقدم فيها الفريق مستوى يكون مفيدا كثيرا للمعنويات .

بورقعة-ع

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