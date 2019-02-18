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مصر تكشف رسميا عن ملاعب كأس أمم إفريقيا :

18 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, كأس إفريقيا, ملاعب العالم 39 زيارة

أكد عضو الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد في تصريحات للإعلام المحلي أن رئيس الاتحاد هاني أبوريدة، اتفق بشكل نهائي مع الاتحاد الإفريقي على الملاعب التي ستستضيف المجموعات الست في كأس أمم إفريقيا الصيف القادم، حيث وقع الاختيار على ستة ملاعب وهي ملاعب القاهرة، الدفاع الجوي، السويس الجديد، الإسماعيلية، الإسكندرية، وبور سعيد، حيث تم استبدال ملعب السلام بملعب الدفاع الجوي نظرا لوقوع الأول في منطقة عسكرية، وهو ما يؤثر على الاتصالات وشبكة الإنترنيت في الملعب، كما تم ترسيم ملعب الإسماعيلية التي كانت الكاف تفكر في إقصائه بعد أحداث الشغب التي قامت بها الجماهير في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية أمام النادي الإفريقي التونسي، غير أن إلغاء العقوبة على النادي الإسماعيلي جعلت الكاف تختاره لاحتضان بعض لقاءات الكان.
ب-ب

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