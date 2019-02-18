مورينيو يكشف عن الخطوة القادمة في مسيرته التدريبية :

قال المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، إنه يفكر جِدّيًا في العمل بدوري جديد، واعترف صراحةً برغبته في تدريب أحد فرق الدوري الفرنسي، بعد حضور مباراة ليل ومونبيليه أمس الأحد من مدرجات اللقاء بدعوة من المدير الرياضي لليل، لويس كامبوس.

ففي مقابلة مع شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية عقب اللقاء، تطرق مورينو (56 عامًا) إلى الحديث عن استكمال مسيرته التدريبية بعد إقالته من العارضة الفنية لفريق مانشستر يونايتد في أعقاب الهزيمة بديربي إنجلترا ضد ليفربول في الثامن والعشرين من ديسمبر بالعام المنصرم.

المدرب الاستثنائي كما يُلّقب نفسه، كان قد رفض عِدّة عروض تدريبية كان أبرزها من نادي بنفيكا البرتغالي، كما ربطته بعض التقارير بالعودة إلى إنتر ميلانو وريال مدريد، وهما الناديان اللذان أشرف عليهما من 2008 إلى 2010 ومن 2010 إلى 2013 على التوالي.

“يمكنني تخيل نفسي كمدربًا في الدوري الفرنسي، أنا رجل أمتهنت التدريب في أربع دول مختلفة، سأحب أن اتعرف على ثقافات الآخرين، العمل في دوري جديد سيكون تجربة رائعة”، كانت هذه كلمات مورينيو حول الخطوة القادمة في مسيرته.

وأكمل “أنا هاديء الآن وأحاول أن أعيش بشكل أفضل مع عائلتي وأصدقائي، أعمل بهدوء بانتظار فرصة للعودة إلى كرة القدم أقوى من ذي قبل.. اعتقد ما بين شهرين إلى ثلاثة شهور، جانفي فيفري ومارس (بدون عمل) حسنًا، لكن أكثر من ذلك سيكون صعبًا”.

وعند سؤاله عمّا إذا شاهد هزيمة فريقه السابق مانشستر يوناتيد ضد باريس سان جيرمان بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، قال مورينيو، “لا لم أشاهد المباراة، أُفضِّل أنّ أشاهد أندية أخرى ودوريات أخرى، في إنجلترا أنا أعرف كل اللاعبين وفلسفتهم، بالنسبة لي من المثير أن أتابع الدوريات الأخرى”.