سباق ومنافسة جديدة بين قطبيّ الليغا :

قبل أيام من مباراتيّ الكلاسيكو، يبدو أن قطبيّ الليغا، ريال مدريد وبرشلونة، لديهما تنافس من نوعٍ آخر، خارج ميدان الملعب، حيث دخل كلاهما في صراع ونزاع على الفوز بعدة صفقات قوية، إستعدادًا لموسم الإنتقالات الصيفيّ المقبل.

فحسبما ذكر موقع دون بالون الإسباني، فإن ريال مدريد يرغب في تدعيم صفوفه، خاصة بالخط الأمامي، ولذا فقد وجه أنظاره نحو الدوري الفرنسي، لمتابعة مردود الجناح والمهاجم الإيفواري الدوليّ الشاب، نيكولاس بيبي، لاعب فريق ليل.

ويسعى الفريق الملكي إلى عملية إحلال وتجديد في صفوفه، قد تنال العديد من نجومه الذين طالتهم أسهم النقد مؤخرًا، سواء من النقاد أو الجماهير، أو حتى من المدرب سولاري، وعلى رأسهم إيسكو، وغاريث بيل.

وسيواجه الميرينغي عقبتان في سبيل الحصول على مبتغاه بضم بيبي، وهو مغالاة إدارة النادي الفرنسي في طلبات الإستغناء عن نجم الفريق الأول، وكذلك مزاحمة العديد من كبار فرق أوروبا له للحصول على خدمات بيبي، ومن أبرزهم برشلونة، الذي إرتبط إسمه بقوة للتعاقد معه حتى في الميركاتو الشتويّ الفائت، وكذلك مانشستر يونايتد، تشيلسي، بايرن ميونيخ وآرسنال.

ولذا فمن المتوقع أن يرصد النادي المدريدي ميزانية قدرها نحو 80 مليون يورو، لحسم هذه الصفقة المنتظرة، وهو المبلغ الذي قد يغري ناديه بالتخلي عنه.

الجدير بالذكر أن بيبي صاحب الـ23 عامًا، يعد أحد أبرز النجوم المتلألئة في الليغ 1 هذا الموسم، حيث يعد ثالث هدافيّ البطولة، برصيد 16 هدفًا، بجانب صناعته 8 أهداف، وذلك خلال 25 مباراة، وما زال عقده مستمرًا مع ليل حتى صيف 2022.