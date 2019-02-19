أسطورة إيطاليا: أشعر بالغثيان عندما أسمع امرأة تتحدث عن التكتيك

أثار فولفيو كولوفاتي، أسطورة الكرة الإيطالية والحاصل على لقب مونديال 1982 مع الأزوري، الكثير من الجدل عقب تصريحات حول حديث النساء عن التكتيك في كرة القدم.

وقال كولوفاتي، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “أشعر بالغثيان عندما أسمع امرأة تتحدث عن التكتيك في كرة القدم”.

وأضاف: “المرأة تستطيع التحدث عن أحداث المباراة، لكنها غير قادرة على شرح تكتيكات كرة القدم مثل الرجال”.

وتلقى كولوفاتي دعمًا لرأيه من زوجته كاترينا التي صرحت: “لا أقتنع بتحدث النساء عن الأمور الفنية في كرة القدم”.

وتابعت: “كل شخص يستطيع التحدث عن كرة القدم، لكن قول الشيء الصحيح فيما يخص التكتيك هو أمر آخر”.

وأتمت زوجة كولوفاتي: “زوجي يحترم النساء أكثر من الآخرين”.

وكان كولوفاتي اعتذر على مواقع التواصل الاجتماعي عن تصريحاته، وأكد أنه لم يقصد إهانة النساء.