أنشيلوتي يحضر غلام للمشاركة أساسيا في لقاء الدوري الأوروبي :

كشفت صحيفة الـ”كوريري ديلو سبور” الإيطالية يوم أمس السبب الذي دفع بمدرب نابولي كارلو أنشيلوتي إلى إبعاد غلام عن لقاء تورينو سهرة الأحد، ورغم أن التوقعات كانت كبيرة في مشاركة غلام بما أن زميله البرتغالي روي مصاب إلا أن أنشيلوتي فضل عليه ظهير أيمن، وهو الألباني هيساي وأبقى غلام على الدكة طيلة التسعين دقيق الـ” كوريري ديلو سبور” قالت أن المدرب يحضر غلام للقاء زيوريخ في الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.

غلام مصاب وإبعاده عن لقاء مهم لصالح لقاء محسوم أمر غير منطقي

ما جاءت بعه صحيفة الـ “كوريري ديلو سبور” غير منطقي وغير مفهوم بالمرة، فكيف لمدرب كبير مثل أنشيلوتي يبعد أحسن ظهير أيسر لديه والوحيد بالمناسبة عن مواجهة مهمة مثل مواجه تورينو لإبقائه للقاء محسوم وهو لقاء زيوريخ، الأمور واضحة وسبق وكشفنا عنها في أعداد سابقة وهو إصابة غلام، الجزائري مازال يعاني من أثار الإصابة التي عانى منها لعام وشهر وهو ما كشفته تقارير وصحف أخرى على رأسها “إل ماتينو” والتي توقعت غيابه عن لقاء سهرة الأحد .

لن يستطيع لعب لقاءين أو ثلاثة بشكل متتالي

وضعية غلام تبدو أسوأ بكثير مما تبدو عليه، فتواجده في لقاءات فريقه على الدكة لا يعني أبدا أنه جاهز، الإعلام الإيطالي أكد أن فوزي لن يستطيع لعب لقاءين متتالين أو ثلاثة على أقصى تقدير ومشاركته في لقاء الخميس المقبل ستعني غيابه عن اللقاء الذي يليه في الدوري، ولا يعلم لحد الآن إلى متى ستسمر هذه الحال مع غلام وهل ستدوم لفترة طويلة قبل شفائه النهائي، هذا السؤال متعلق بالمنتخب الوطني، لأننا على بعد أيام فقط من إعلان قائمة مارس وفي حال لم يكن غلام جاهزا بالفعل فإنه سيكون من الصعب جدا تواجده في التربص المقبل وهو بالمناسبة آخر تربص قبل التربص الذي يسبق منافسة كأس إفريقيا.

ع- ب

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