السوبر الإسباني يشعل حربًا جديدة الاتحاد وتيباس :

تسبب اقتراح لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حول لعب بطولة السوبر المحلي بنظام جديد، في ظهور بوادر حرب جديدة مع خافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن تيباس لم يعجب باقتراح لعب السوبر الإسباني وفقًا لنظام جديد، حيث ستضم البطولة 4 فرق وهي بطل الدوري الإسباني ووصيفه، بالإضافة إلى بطل كأس الملك ووصيفه.

كما ستلعب البطولة من دورين على مدار 3 مباريات تقام في مدينة واحدة خارج إسبانيا، حيث تلعب الفرق الأربعة في الدور نصف النهائي ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.

وقال تيباس: “النظام الجديد للسوبر الإسباني سيؤثر على مسابقة الليغا، وعلى الأندية المشاركة في البطولة”.

وأضاف: “لم يطلب مني أحد الاجتماع من أجل مناقشة المقترح الجديد الذي لا نعرف مدى آثاره”.

وأتم: “روبياليس لم يتمتع باحترافية عندما عرض هذا المقترح، والأمر بأكمله قد يؤثر على الكرة الإسبانية”.

يذكر أن هناك خلاف سابق نشب بين تيباس وروبياليس، حول إقامة مباريات الليغا خارج حدود إسبانيا.