الصحافة التركية تنصب فيغولي بطلا لتركيا والمنبوذ أصبح محبوبا :

فجأة تحول الدولي الجزائري سفيان فيغولي إلى بطل حقيقي في أعين الأتراك بعد أن كان قبل شهر واحد فقط لاعبا غير مرغوب فيه والنادي مطالب ببيعه، حتى أن الكثيرين عرضوه على نادي اتحاد جدة، فيغولي أسكت كل منتقديه منذ حلول العام الجديد بأهدافه وتمريراته الحاسمة ووصل به الأمر لإعادة كل منتقد لجحره وهذا بعد ثلاثيته التاريخية في مرمى قاسم باشا في الدوري سهرة السبت الماضي، وكان فيغولي قد سجل ثلاثة أهداف من رباعية فريقه، وتمكن من قيادته لتأمين المركز الثاني والاقتراب أكثر من الريادة.

الصحافة التركية تفننت في تلقيبه بعدة ألقاب

عطفا على تألقه نصبت الصحافة التركية الدولي الجزائري بطلا للقاء، حيث وصفه البعض باللاعب الممتاز والآخرين باللاعب غير قابل للإيقاف أما الكثيرون وهم الأغلبية فوصفوه بالأسد ( لقب أطلق على فيغولي بسبب صرخته أثناء توقيعه لغلطة سراي قبل عام ونصف) الصحافة التركية قالت أن ما قدمه فيغولي في لقاء قاسم باشا يعتبر النقطة المرجعية لمستواه، كيف لا وهو الذي تألق بشكل كبير جدا، يشار إلى أن فيغولي وقع أول ثلاثية في مشواره الرياضي وهو حدث احتفلت به الصحافة التركية بشكل كبير جدا .

الكل صار ينتظر منه قيادة الفريق للتأهل في الدوري الأوروبي

نتيجة طبيعية للإشادة التي حصل عليها الجزائري فإن الكل طالبه بتقدم ذات المستوى في لقاء بنفيكا المقبل في الدوري الأوروبي، الإعلام التركي قال أن سفيان بات ملهما للفريق والكل ينتظر منه الآن تسجيل أكبر قدر من الأهداف وقيادة الفريق لثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، وفي حال حصل ذلك فإنه سيكون إعجازا وليس إنجازا ووقتها سيوضع فيغولي على الرؤوس، لكن رغم أماني أنصار وصحافة غلطة سراي إلا أن الأمور أصعب بكثير مما يتوقع الأتراك لأن الفوز على بنفيكا في ملعب النور أمر أكثر من صعب.

..والمنبوذ أمس صار المحبوب اليوم

لا يمكن لأي كان أن ينسى ما عاناه قائد المنتخب الوطني الجزائري سفيان فيغولي في الأمس القريب، سواء مع إدارة النادي أو مدرب غلطة سراي فاتيح تيريم الذي كان أكبر المصرين على بيع عقد اللاعب الجزائري وعدم حاجته لخدماته، متحججا بالأجرة الباهظة التي يحصل عليها في الفريق، لكن اليوم وبعد استفاقة “سوسو” أو بالأحرى بعد أن منحت له الفرصة مجددا، جعل الجميع يرفع له القبعة وبعد أن كان أكثر المنبوذين صار اليوم أكبر المطلوبين والمحبوب لدى الجميع على رأسهم مدرب غلطة سراي فاتيح تيريم.

فيغولي: “سعيد جدا بالثلاثية وأيضا بالفوز”

بعد نهاية اللقاء أدلى فيغولي بتصريحات للصحافة التركية، سفيان قال أنه سعيد بالثلاثية التي وقعها لكنها شدد على أن سعادته كانت أكبر بعد تحقيق الفوز وفي هذا الشأن قال:” أنا سعيد جدا لثلاثية التي سجلتها وسعيد أيضا للفوز المحقق، أشكر جميع اللاعبين الذين قدموا مستويات كبيرة وساهموا أيضا في الفوز، فريقنا يضم مجموعة رائعة في حال بقينا متحدين أنا متأكد أننا سنحقق كل الأهداف، سنحاول مستقبلا تقديم نفس المستويات ووعلينا التركيز وأخذ الأمر لقاء بعد لقاء، في الأخير أشكر كل من قدم لي الدعم وأهدي هذا الفوز لزوجتي وعائلتي التي تساندي في كل مرة”.

مدرب غلطة سراي” فيغولي فرض منطقه وعلى الكل احترامه من الآن فصاعدا”



أدلى مدرب غلطة سراي فاتيح تيريم بتصريحات للإعلام التركي عقب اللقاء، تيريم أشاد كثيرا بفيغولي وطالب الجميع بالكف عن انتقاداه وفي هذا الشأن قال:” فيغولي سجل ثلاثية لقد كان الأمر مميزا جدا بالنسبة له، ليس من السهل تسجيل ثلاثة أهداف في كل مرة، الأمر كان جيدا أيضا لفريقنا لأنه ساعدنا على تحقيق الفوز، فيغولي تعرض لضغط كبير في الآونة الأخيرة، ولم يكن من السهل عليه البتة الظهور بهذا المستوى وتسجيل ثلاثية، أعتقد أنه قدم المستوى الذي يريده الجميع ومن الآن فصاعدا على الكل احترامه” ومن دون شك فإن مدرب غلطة سراي يقصد الانتقادات التي تطاله في كل حين والتي نشير إليها في وقتها، ففي بعض الأحيان يحمل مسؤولية خسارات ليس له فيها أي ذنب.

ع- ب

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