انتقاء شبان أكاديمية “الفاف” يدخل مرحلته الأخيرة :

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، نهار أمس الاثنين، عن دخول ما لا يقل عن 71 لاعبا من مختلف مناطق أرض الوطن المرحلة الأخيرة للتجارب من عملية انتقاء لاعبي أكاديمية “الفاف”، والتي سيعلن عن افتتاحها في الأشهر القليلة القادمة كما كان قد صرح به مسؤولو الاتحاد الجزائري لكرة القدم من قبل، حيث كان رئيس الاتحادية خير الدين زطشي، قد أكد في تصريحات سابقة بأنه يراهن كثيرا على هذا المشروع من أجل، من أجل إعادة الروح للفئات الشُبانية لـ”الخضر” سريعا.

71 لاعبا أقل من 14 سنة يتنافسون على دخول الأكاديمية

كما تطرق الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، إلى العدد الإجمالي للاعبين الذين يمرون بالاختبارات والتي بلغ عددهم الـ 71 لاعبا، لا تتجاوز أعمارهم الـ 14 سنة، حيث دخلوا في مُنافسة قوية، بمركز تحضيرات المُنتخبات الوطنية، سيدي موسى لانتقاء أفضل وأحسن المواهب الشابة من أجل التواجد في أكاديمية “الفاف”.

الشبان قدموا من 9 مناطق جهوية

أكد موقع “الفاف” على حسابه الرسمي بأن هذه العناصر الشابة الموجودة تحت الاختبارات تُمثل قد قدمت من مُختلف أرجاء الوطن، وتحديدا من 9 مناطق جهوية، حيث تتنافس على الظفر بثقة وإعجاب المُشرفين على المُديرية الفنية الوطنية، الذين سيقررون في الأخير حول قائمة الأسماء التي ستتواجد مستقبلا داخل أكاديمية “الفاف”.

م.دحوي

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