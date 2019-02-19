تايدر لم يقنع في أول ظهور له مع مونتريال :

علقت الصحافة الكندية أمس الاثنين على المستوى الذي ظهر به النادي في لقائه الودي ضد نادي فيلادلفيا والذي جرى سهرة الأحد، حيث كشفت التقارير أن المستوى لم يكن جيدا بالمرة، الصحافة الكندية انتقدت مستوى بعض اللاعبين وعلى رأسهم الدولي الجزائري سفير تايدر، هذا الأخير شارك أساسيا لكنه لم يبصم على أي مساهمات هجومية، ورغم وجود الانتقادات إلا أنها لم تكن حادة لأننا مازلنا لم نبدأ الموسم الأمريكي بشكل رسمي وما نحن إلا في فترة التحضيرات، التقارير الإعلامية القادمة من كندا طالبت تايدر بقية زملائه بتقديم مستويات أحسن في اللقاءين الوديين المقبلين قبل بدء المنافسة الرسمية بداية مارس.

ع- ب

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