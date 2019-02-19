حطاب منذ أمس في العاصمة “باماكو”

شد وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، الرحال نهار أمس الاثنين عبر مطار هواري بومدين باتجاه العاصمة المالية “باماكو”، في زيارة عمل مع نظيره وزير الشباب والرياضة لمالي، حيث كشف الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن هذه الزيارة العملية ستدوم ثلاثة أيام كاملة، على أمل أن يعود الرجل الأول على رأس هرم الرياضة في الجزائر إلى أرض الوطن يوم غد الأربعاء.

الوزيران سيوقعان على أجندة شراكة بين البلدين

دائما وحسب ما جاء على الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة فإن سبب زيارة الوزير محمد حطاب لنظيره المالي، يعود لجلسة عمل وأشغال اللجنة المشتركة للتعاون القائم بين البلدين في مجال الشباب والرياضة، حيث من المقرر أن يتم خلال هذا اللقاء، التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الرياضي بين الجزائر ومالي.

ع- ب

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