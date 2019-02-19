ديبالا يحدد صفة مشتركة بين ميسي ورونالدو :

كشف باولو ديبالا، صانع ألعاب جوفنتوس، عن صفة مشتركة بين ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد السابق وجوفنتوس الحالي.

وقال ديبالا، في تصريحات بحسب موقع “كالتشيو ميركاتو”: “لقد تعلمت الكثير من أليجري، خاصة في طريقة العمل وكوني محترفا حقيقيا، يجب أن نركز جيدًا على التدريبات”.

وأضاف “المدرب دائمًا يعطيني حرية التحرك واللعب أينما أريد، هذه الثقة مهمة للغاية لأنها تجعلك تشعر بأنك جزء من أهداف النادي”.

وحول تواجد كريستيانو رونالدو بصفوف جوفنتوس، صرح ديبالا: “أنا محظوظ لأن الفرصة سنحت لي للعب بجانب ميسي في المنتخب، والآن بجانب رونالدو، الكثيرون لم ينالوا هذه الفرصة”.

وتابع “إنه أمر إيجابي لأنك دائمًا تتعلم من الأفضل، رونالدو هادئ ويجعلك تشعر بالهدوء مثل ميسي، هما ثنائي استثنائي”.

وتطرق جوهرة البيانكونيري للحديث عن مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا الصدد، قال “نحن نعرف أسلوبهم في اللعب، وكيف يغلق سيميوني الخطوط، وصعوبة المباراة، لكن لكي تفوز بهذه البطولة عليك الفوز على أي خصم أمامك، ليست هناك مباريات سهلة”.

وواصل “أتلتيكو قوي دفاعيًا ولديه الجودة في الهجوم، إذا لم نكن حريصين في الدفاع، فسيعاقبوننا”.

وأردف “بالنظر لما حدث في السنوات الأخيرة، لا يزال لدينا هدف الوصول للقب، عندما تخسر النهائي، تريد أن تصل إليه مرة أخرى لإصلاح ذلك والفوز بالبطولة، كرة القدم دائمًا تعطيك دائمًا فرصة للانتقام وأعتقد أن لدينا هذه الفرصة”.

وختم ديبالا “ليس من السهل أن تصل للنهائي، لكن الفريق يركز على ذلك كثيرًا، وهذا قد يكون عقبة، لكن حتى هذه اللحظة نحن نشعر بالاسترخاء ونريد الوصول للنهائي، علينا القيام بالأمور بهدوء وخطوة بخطوة، نعلم أنها لن تكون سهلة لكن بإمكاننا فعلها كفريق واحد”.