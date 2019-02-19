ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد :

أشارت تقارير صُحفية صادرة اليوم الثلاثاء إلى إنهاء ريال مدريد لصفقة المدافع البرازيلي ولاعب بورتو البرتغالي، إيدير ميليتاو، بشكل كبير بعد عمليات مفاوضات في الفترة الأخيرة.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ميلياتو سيكون لاعبًا رسميًا بصفوف ريال مدريد قبل نهاية الموسم الحالي، بعد التوصل إلى اتفاق مع ممثلي اللاعب.

بورتو كان قد تعاقد مع ميليتاو (186 سم) طليعة الموسم الجاري من الفريق المحلي ساوباولو في صفقة بخسة للغاية بلغت 4 ملايين يورو، وما لبث أن سطع نجمه سريعًا وأصبح مطلوبًا من كبرى الأندية في موسمه الأول بالدوري البرتغالي الذي يعتبر سوقًا للتبضع للأندية الإسبانية بالأخص لتشابه العادات وأساليب اللعب واللغة بين إسبانيا ولاعبي أمريكا الجنوبية الذين يلجأوت للبرتغال كمحطة للظهور والانتقال لمستويات أعلى.

يعد إيدير أحد الأركان الرئيسية في كتيبة المدرب، سيرجيو كونسيساو، حيث خاض 32 مباراة بمجموع دقائق (2831) مُحرزًا 3 أهداف ومُقدمًا تمريرتين حاسمتين.. دوليًا فقد خاض أول مباراة له في سبتمبر الفائت بدعوة من المدرب تيتي والمزيد قادم.

الأمر الجيد لدى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، هو إجادته اللعب بمركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع على حدٍ سواء، فخلال المباريات الأربع الأخيرة بالدوري البرتغالي نشط في يمين الدفاع، قبل أن يعود بالموقعة الأخيرة ضد فيتوريا سيتوبال ليقود الدفاع من القلب.

تقرير “ماركا” أشار إلى أن أدارة ريال مدريد ستقوم بدفع الشرط الجزائي بعقد اللاعب، والبالغ 50 مليون يورو لسببين، أولهما الفوز بخدماته والتغلب على مساعي مانشستر يونايتد، بايرن ميونيخ ويوفنتوس، والثاني هو ارتفاع الشرط الجزائي الصيف القادم إلى 75 مليون يورو.

أكثر الأندية جِدّية في التعاقد مع اللاعب بعد ريال مدريد هو جوفنتوس، الذي أرسل مديره الرياضي فابيو باراتيشي إلى ملعب دراجاو لمراقبة النجم الصاعد عن كثب في المباراة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

عقد ميليتاو مع ريال مدريد – وفق التسريبات- سيمتد حتّى صيف 2025، وسيغدو أغلى مدافع في تاريخ النادي، 5 ملايين من قيمة الصفقة ستذهب إلى خزائن النادي السابق للاعب، ساوباولو البرازيلي، بقوة حق التضامن.