سليماني يحطم رقما سيئا أدخله تاريخ فينارباتشي من بابه الخلفي :

كشفت صحيفة حريات التركية يوم أمس أن لاعب الخضر إسلام سليماني حطم رقما سلبيا سيدخله من دون شك تاريخ نادي فينرباتشي لكن من الباب الخلفي، جريدة حريات أكدت أن سليماني سجل هدفا واحدا في الدوري خلال 15 لقاء لعبها كأساسي، وهو رقم لم يحصل منذ ثلاثين موسما، أي منذ ثمانينيات القرن الماضي، واعتبرت ذات الصحيفة أن الدولي الجزائري من أسوأ الصفقات في تاريخ النادي بل هي الأسوأ على الإطلاق في آخر ثلاثين سنة، حيث صنفت سبعة لاعبين مروا على النادي من دون أن يتركوا أي أثر وسليماني على رأسهم طبعا.

طرد اللاعب صار مطلبا جماهيريا

يبدو أن الجميع قد اتفق على رأس سليماني، حيث بات هو صاحب المسؤولية الأكبر في كل ما يقع للنادي، صحف فاناتيك وحريات ومواقع كبرى من قبيل أقسام وسبوركس حملت كلها سليماني مسؤولية ما يقع لناديه، وقالت أن النادي انتدبه ليقود هجوم الفريق ويسجل الكثير من الأهداف لكنه لم يفعل أيا من هذه الأشياء بل لم يسجل سوى هدف وحيد في الدوري، رغم مشاركته في عدد هائل من اللقاءات الأساسية، الجميع طالب أيضا بطرد اللاعب من الفريق لأن بقاءه لن يفيد الفريق البتة، ويتقاضى سليماني الراتب الأعلى في كل تركيا ويصل راتبه لأزيد من 4.2 ملايين أورو ورغم ذلك لا يقدم أي إضافة بل يظهر في كل مرة بأسوأ صورة ممكنة.

أرقام “السوبر سليم” في فينرباتشي تحرج بلماضي

من دون أدنى شك، وعلى صعيد المنتخب الوطني الجزائري، فإن أرقام مهاجم الخضر في ناديه التركي فينرباتشي ستحرج الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي ظل ينادي بالحيادية في انتقائه للاعبين، والسعي وراء الأكثر جاهزية مع أنديتهم لاستدعائه للمنتخب الوطني الذي تنتظره تحديات كبيرة ابتداء من الشهر القادم في إطار الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا التي تأهل فيها الخضر خلال الجولة الماضية.

مهاجم الخضر لعب 1957 دقيقة كاملة لكن..!

عوض أن تكون الدقائق الكثيرة التي لعبها مهاجم المنتخب الوطني الجزائري إسلام سليماني الذي يمر بأسوأ موسم له على الإطلاق منذ دخوله لعالم الاحتراف، سواء في البطولة الجزائرية أو حتى الأوروبية، حيث حمل من قبل ألوان نادي لشبونة البرتغالي ثم ليستر سيتي الإنجليزي، إلا أن الحجم الساعي لفترات اللعب الذي يقارب الـ2000 دقيقة كاملة لم يخدم صاحبه هذه المرة، على اعتبار أنها تعتبر رقما سيئا مادام المهاجم الجزائري لم يكن عند حسن ظن الإدارة والأنصار رغم الفرص الكثيرة التي منحت له.

توقف عداده في الـ5 أهداف فقط ثلاثة منها في الأوروبا ليغ

اكتفى “السوبر سليم” طيلة الدقائق التي تقارب الـ2000 كاملة بتسجيل خمسة أهداف فقط، وهو العدد الضئيل جدا مقارنة بالفترة الزمنية الطويلة التي منحت له، كما أن الأهداف التي سجلها مهاجم الخضر مع ناديه معظمها في الدوري الأوروبي، وليس في البطولة التركية كما كان يمني مسؤولو فينارباتشي النفس في ذلك، حيث راهنوا كثيرا على سليماني من أجل رفع التحدي وتحقيق لقب أن يخيب مسعاهم ويكتفي لاعبهم الجزائري القادم من ليستر سيتي الإنجليزي على شكل إعارة بهدف وحيد في البطولة المحلية.

منافسوه في المنتخب انتفضوا مع أنديتهم

في المقابل وما يزيد الضغط أكثر على الناخب الوطني جمال بلماضي، هو انتفاضة منافسي المهاجم إسلام سليماني مع أنديتهم، في شاكلة السفاح بونجاح، وأيضا إسحاق بلفوضيل الذي بات يقدم مستوى كبيرا يحصل بفضله على إشادة منقطعة النظير من قبل الإعلام الرياضي الألماني من جولة لأخرى، خاصة بعدما تمكن من تسجيل ثنائية في شباك دورتموند، قبل أن يضيف هدفا آخر لرصيده في الجولة الماضية ليرفع عداده إلى 7 أهداف كاملة، رغم أنه حصل على أقل من نصف الدقائق التي منحت لسلمياني مع فينرباتشي.

م.دحوي

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