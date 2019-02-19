طيران الإمارات تنهي رعايتها لقميص باريس سان جيرمان :

يبحث نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن راعِ جديد على صدر قميصه، بعدما قارب عقده مع شركة “طيران الإمارات” على الإنقضاء.

وتنتهي شراكة النادي الباريسي مع شركة الطيران المرموقة بانتهاء الموسم الحالي، حيث يتبقى ثلاثة أشهر على فض التعاون التجاري بين الطرفين.

صحيفة “لو باريزيان” قالت في نسختها الإلكترونية الصادرة اليوم الثلاثاء إن إدارة باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي، تستهدف جذب راعٍ بقيمة مُضاعفة لما يتقاضاه النادي حاليًا من طيران الإمارات.

وأشارت التقرير إلى أن العقد المُبرم بين الجانبين يتلقى على إثره النادي الفرنسي قرابة 30 مليون يورو سنويًا، وهو ما لم يعد يرتق لطموحات الإدارة الراغبة في الحصول على 60 مليون يورو.

تسريبات الصحيفة الفرنسية زعمت أن هناك 3 جهات سيتنافسون على رعاية قميص سان جيرمان الموسم المُقبل ولديهم الاستعداد للإيفاء بالمبلغ المطلوب، يتصدرهم شركة طيران لم يتم الإفصاح عن إسمها ووفق ما نُشر (ليست الخطوط الجوية القطرية) رُغم الروابط القوية بين المؤسستين كونهما تابعين لدولة قطر، إضافة إلى شركة تأمينات مالية وشركة أخرى للأدوات المنزلية.

وقال متحدث باسم الشركة الإماراتية في تصريحات قبل أشهر، “طيران الإمارات تؤكد أنها لن تجدد عقد الرعاية مع باريس سان جيرمان، لقد أقمنا شراكة ممتازة مع باريس والذي للعلامة التجارية لطيران الإمارات بأن تتواجد بقوة ليس فقط في فرنسا بل في ربوع أوروبا وفي الدول الأخرى”.

وبدأ التعاون بين طيران الإمارات وباريس سان جيرمان في عام 2005، ثم أصبحت في العام التالي راعيًا رئيسيًا، وإلى جانب الفريق الفرنسي، فإن الشركة الإماراتية ترعى قمصان أندية كبرى أخرى أبرزها ريال مدريد الإسباني.

من المُنتظر أن يتم الإعلان عن الراعي الجديد في بداية شهر يوليو القادم، قبل تقديم القميص الرئيسي للموسم الجديد 2019-2020.