لجنة ألعاب الأبيض المتوسط تزور وهران نهاية الشهر الجاري :

من المقرر أن تزور اللجنة التنسيقية التابعة لألعاب البحر الأبيض المتوسط مدينة وهران مع نهاية شهر فيفري الجاري، وتحديدا بين تاريخي 23 و24 من هذا الشهر، وذلك طبعا من أجل تفقد المنشآت التي ستحتضن الدورة القادمة صيف سنة 2021 التي استفادت الجزائر من شرف احتضان الدورة، حيث كانت ذات اللجنة قد زارت مدينة وهران مع قرب نهاية السنة الماضية من أجل الوقوف على مدى سير الأشغال وتطورها قبل الموعد المحدد لانطلاق الدورة.

الزيارة سببها الاطمئنان حول سيرورة الأشغال

من دون أدنى شك، فإن زيارة اللجنة التنسيقية التابعة للجنة الألعاب الأولمبية، من أجل الاطمئنان حول سيرورة الأشغال القاعدية للمركبات والمنشئات الرياضية التي ستحتضن دورة 2012 المزمع إقامتها هنا بالجزائر، وتحديدا بعاصمة الغرب الباهية وهران، حيث لن تكتفي اللجنة بالحضور إلى الجزائر في مناسبتين اثنتين فقط، بل ستكون لها زيارات متتالية مستقبلا إلى غاية الاطمئنان بصفة رسمية عن جاهزية هذه الدولة لاحتضان الألعاب الأولمبية التي تقام دوراتها خلال كل أربع سنوات.

حطاب كان قد بعث من قبل برسالة اطمئنان حول وتيرة الأشغال

من جانبه، كان وزير الشباب والرياضة محمد حطاب قد صرح من قبل، بأن وتيرة الأشغال القائمة على مستوى البنى التحتية للمنشآت الرياضية في عاصمة الغرب وهران، تسير بوتيرة جيدة، مطمئنا الجميع على أن كل المنشآت والمراكب الرياضية ستكون جاهزة خلال الموعد المحدد، حيث راح الرجل الأول على رأس هرم الرياضة في الجزائر للتأكيد حتى على أن الأشغال ستنتهي قبل انتهاء السنة الجارية.

م.دحوي

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