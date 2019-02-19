ماندي وبيتيس يضيعان نقاط إضافية في الدوري :

يبدو أن حلم اللعب في أوربا الموسم المقبل سيكون صعب التحقيق بالنسبة للدولي الجزائري عيسى ماندي وبقية زملائه في نادي ريال بيتيس، حيث ضيع النادي مرة أخرى نقاط سهلة في سباقه نحو ذلك، رفقاء ماندي تعادلوا على أرض ملعبهم بهدف مقابل هدف ضد نادي ألافيس، فرغم أن اللقاء كان يبدو في المتناول إلا أن بيتيس ضيع نقطتين ثمينتين، رفقاء الدولي الجزائري بسطوا سيطرتهم على اللقاء وكانوا الأخطر طيلة التسعين دقيقة لكن ذلك لم يمنعهم من التعادل مع الأسف، وبهذا التعادل صار مجموع نقاط ريال بيتيس 33 نقطة في المركز الثامن.

سيتيين يعول عليه كثيرا لتحصين الخط الخلفي هذا الخميس أمام ران

في ذات الحديث دائما عن نادي بيتيس الإسباني، فإن رفقاء المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي سينطلقون في التحضيرات الجدية للقاء الذي يعتبرونه الأهم ضد نادي ران الفرنسي، في إطار منافسة الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل، حيث يستهدف أشبال المدرب سيتيين الظفر ببطاقة التأهل للدور القادم رغم صعوبة المهمة بعدما تلقت شباكهم في مباراة الذهاب ثلاثية كاملة، ما يعني بأن المنافس قادر على الوصول لشباك بيتيس في مناسبات قادمة، حيث سيكون رفقاء المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي مطالبين بتجنب الخسارة وفقط، يذكر أن الناديين تعادلا في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

ع- ب

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