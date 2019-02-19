مبولحي يتلقى دعوة أولية من أجل تربص مارس :

كشفت صحيفة أخبار اليوم السعودية يوم أمس الاثنين أن الحارس الجزائري وحارس نادي الاتفاق رايس وهاب مبولحي، سيكون معنيا بتربص المنتخب المقبل في نهاية شهرة مارس، الصحيفة السابقة الذكر، قالت أن الأمر يتعلق بدعوة أولية لأن الوقت مازال مبكرا جدا على بداية تربص الخضر على أن تتلقى إدارة الاتفاق في وقت لاحق دعوة نهائية، ويعتبر تواجد مبولحي في تربص المنتخب المقبل أمرا أكثر من متوقع ومنطقي لأن الرايس يعتبر الحارس الأول للخضر ومن المتوقع أن يكون أساسيا سواء في تربص مارس أو حتى في المنافسة الرسمية في كأس إفريقيا والتي ستقام في مصر في شهر جوان وجويلية المقبلين، هذا وسيلعب الخضر في تربص مارس لقاء وديا ضد المنتخب التونسي، كما سيلعبون الجولة الأخيرة من تصفيات الكان ضد المنتخب الغامبي.

ع- ب

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