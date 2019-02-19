مدرب شالكه: القوة المفرطة للسيتي تجبرنا على تقديم الأفضل

أكد دومينيكو تيديسكو، مدرب شالكه الألماني، امتلاك فريقه فرصة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويستعد شالكه لاستضافة مان سيتي، غدًا الأربعاء، على ملعب فيلتينس أرينا، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وخلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، قال تيديسكو: “بالتأكيد لدينا فرصة للفوز غدًا، لكننا لسنا الفريق الأوفر حظًا للتأهل، رغم استحقاقنا التأهل لهذا الدور”.

وأشار مدرب شالكه إلى القوة المفرطة التي يتمتع بها السيتي، وهو ما يجبر فريقه على تقديم أفضل أداء ممكن، من أجل تحقيق الانتصار.

وكشف تيديسكو عن عزمه البدء بحارسه رالف فاهرمان في التشكيلة الأساسية لمباراة الغد، مؤكدًا أحقيته باللعب، نظرًا للأداء الذي قدمه في البطولة خلال الموسم الماضي.

واعترف تيديسكو بشعوره بالتوتر، حيث قال: “أنا دائما هكذا، حتى قبل المباريات الودية، فهذا جزء من عملنا، لكني لست بهذه الحالة المعتادة قبل مباراة الغد، لأني أشعر بحماس أكبر”.