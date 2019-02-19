وناس يستأنف تدريباته بعد تجاوز الإصابة :

عرفت الحصة التدريبية التي خاضها نادي نابولي صباح أمس الاثنين مشاركة الدولي الجزائري آدم ناس بشكل طبيعي، وكشفت تقارير مصاحبة أن وناس يكون قد تجاوز الإصابة التي عانى منها والتي منعته من الظهور في لقاء تورينو الذي جرى سهرة الأحد، بالحديث عن هذا اللقاء فقد عرف غياب الجزائري الآخر فوزي غلام والذي جلس على الدكة طيلة التسعين دقيقة، أما عن النتيجة فقد انتهت على البياض وهي نتيجة لم تساعد رفقاء فوزي وآدم كثيرا بما أنها أبعدتهم بشكل كبير جدا عن صراع اللقب.

سيكون جاهزا للقاء زيوريخ في الدوري

بحسب ذات التقارير فإن وناس سيكون جاهزا للقاء زيوريخ في الدوري الأوروبي سهرة الخميس المقبل، ادم سيكون أمامه متسع من الوقت للعمل، حيث سيعمل في حصص الثلاثاء والأربعاء إضافة لحصة يوم أمس الاثنين وهو وقت جد كاف لإعادته للفورمة، يشار إلى أن وناس لم يشارك منذ لقاء زيورخ يوم الخميس الماضي في أي حصة تدريبية وهذا بعد شعوره بآلام عضلية بعد نهاية اللقاء الذي شارك فيه كبديل ولعب فيه قرابة الـ25 دقيقة.

ع- ب

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