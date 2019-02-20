إيمبولي يستثمر في بن ناصر لتدعيم الخزينة بالملايين :

كشفت تقارير يوم أمس أن إدارة نادي إيمبولي تعول كثيرا على بعض اللاعبين من أجل تدعيم الخزينة في الصيف المقبل، إيمبولي وكما يعلم الجميع نادي متواضع في إيطاليا ويلعب كل عام على البقاء لكنه في الموسم الحالي يملك تشكيلة مليئة بالشباب وعلى رأسهم تراوري حامد وأيضا الجزائري إسماعيل بن ناصر، هذا الأخير مراقب بقوة من عدة أندية أبرزهم نادي نابولي، حيث تأمل الإدارة أن تكون صفقة كبيرة جدا من أجل لعب الموسم المقبل بكل راحة .

الإدارة تراهن على جني مبلغ بين 13 و18 مليون أورو

رغم أنه لا يوجد أي شيء رسمي لحد الآن، إلا أن بعض التقارير قالت أن صفقة بن ناصر صوب نابولي ستكلف ما بين 13 إلى 18 مليون أورو، الرقم يبدو جيدا جدا لنادي متواضع مثل إيمبولي والذي سيعمل على الاستعانة به من أجل ضم بعض اللاعبين الشباب وبيعهم لاحقا، القيمة لن تسدد دفعة واحدة بل ستقبض إدارة إيمبولي أولا 13 مليون أورو على أن تكون باقي أموال الصفقة عبارة عن امتيازات تتعلق أساسا بمستوى بن ناصر، لكن رغم ذلك إدارة إيمبولي متأكدة من مستوى اللاعب، ومن قدرته على فرض نفسه أي أنها ستستفيد من هذا المبلغ في غضون موسم واحد فقط .

المشكلة أن آرسنال يملك ثلث عقد بن ناصر

رغم أن مبلغ الـ13 مليون أورو يبدو مبلغا محترما للاعب شاب يلعب موسمه الأول فقط في إيطاليا، إلا أن المشكلة في نادي آرسنال، هذا الأخير يملك ثلث عقد اللاعب أي أن بيعه بـ13 مليون أورو سيعني تزويد آرسنال بـ 4.3 مليون أورو وفي حال كان المبلغ 18 مليون فإن آرسنال سيستفيد من 6 مليون أورو، ولهذا السبب تسعى إدارة إيمبولي إلى رفع قيمة اللاعب بشكل كبير لتستفيد أكثر فأكثر .

فابريزيو كورسي: ” بن ناصر لاعب ممتاز وسنسعى لبيعه بمبلغ مناسب”

في ذات السياق، أدلى رئيس نادي إيمبولي فابريسيو كورسي بتصريحات لموقع “توتو نابولي” تكلم فيها عن بن ناصر، كورسي أشاد كثيرا بلاعبه الجزائري حيث قال أن مستواه ثابت مع الفريق ويعتبر حاليا من أحسن اللاعبين في مركزه، كما أشاد بمساهمته الأخيرة في فوز فريقه حين قدم تمريرتين حاسمتين، لكن رغم ذلك لم يخف رغبته في بيع اللاعب وقال أنه تمنى أن يكون مبلغ انتقاله جيد للنادي، وعن وجهته رفض كورسي ككل مرة التأكيد عليها، لكنه عاد ليملح إلى أنه أقرب لنادي نابولي، حيث قال أنه النادي الذي تفاوض معه في جانفي الماضي .

بورقعة-ع

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