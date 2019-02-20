اجتماع مفاجئ بين بيريز وسولاري :

التقى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مساء أمس الثلاثاء، سانتياغو سولاري، المدير الفني للفريق، في أحد مطاعم العاصمة الإسبانية، للحديث عن النتائج في الفترة الأخيرة.

ووصفت صحيفة “ماركا” الإسبانية الاجتماع بأنه “غير عادي”، خاصةً أنه يأتي بعد هزيمة الفريق المفاجئة، على يد جيرونا (2-1)، وابتعاده مجددًا عن الصراع على لقب الليغا.

وأشارت إلى أن الاجتماع دام لساعتين وربع، حيث أراد رئيس النادي الملكي، معرفة أحوال الفريق بشكل مباشر، من سولاري.

ويرى بيريز أن الميرينغي، اتخذ خطوة كبيرة إلى الوراء في مباراة جيرونا، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، خاصةً التعادل مع برشلونة (1-1)، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتناقش رئيس ريال مدريد مع المدرب، حول التغييرات الـ6 التي أجراها الأخير، في التشكيلة الأساسية أمام جيرونا، خلال المباراة التي أثارت دهشة بيريز، بعد الأداء القوي أمام أجاكس (2-1).