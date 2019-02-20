براهيمي يستأنف التدريبات على انفراد :

تعافى اللاعب الدولي الجزائري ونجم نادي بورتو البرتغالي ياسين براهيمي نهائيا من الإصابة التي تعرض لها في لقاء رابطة أبطال أوربا أمام روما الإيطالي، حيث أكدت جريدة ريكورد البرتغالية أن براهيمي تخلص نهائيا من الإصابة، ولم يعد يشعر بالآلام في موضعها، وهو ما جعله يباشر التحضيرات على انفراد في قاعة تقوية العضلات من أجل استرجاع إمكانياته البدنية، وهو البعيد عن التدريبات منذ الأسبوع الماضي.

مشاركته هذا الجمعة في الدوري مستبعدة

بحسب الجريدة فبراهيمي سيعود إلى التدريبات مع المجموعة غدا الخميس وهو ما يجعل من مشاركته أمام تونديلا في البطولة مستبعدا، كما أن المدرب كونسيساو لن يغامر به ويريده أن يكون في أتم الجاهزية، من أجل المشاركة في منعرج الموسم الأسبوع القادم بمواجهة سبورتينغ براغا في نصف نهائي الكأس، ولقاء بنفيكا في قمة الدوري البرتغالي وبعدها لقاء العودة أمام روما.

ب-ب

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