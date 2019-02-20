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بلفوضيل في التشكيلة المثالية للدوري الألماني :

20 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 30 زيارة

اختار موقع “هو سكورد” العالمي يوم أمس الثلاثاء لاعب الخضر إسحاق بلفوضيل في تشكيلته المثالية للدوري الألماني عن الجولة المنقضية، الموقع السابق منح بلفوضيل تقييما جد مميز وصل لـ 9.2 من 10 وهو تقييم سمح له بالتفوق على كل لاعبي البوندسيليغا، ورغم أنه تقييم جد عال، إلا أن بلفوضيل لم يكن الأفضل في الجولة، حيث تفوق عليه كل من كينغسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ وأيضا زميله في الفريق ديمير باي، لكن يبقى تواجد بلفوضيل في تشكيلة الأسبوع أمر أكثر من مميز له، حيث يؤكد تفوقه مرة أخرى ووصوله لمستوى كبير جدا، يشار إلى أن لاعب الخضر كان قد قدم مستوى كبيرا جدا ضد هانوفر في الجولة الماضية، فإضافة إلى الهدف الذي سجله كان وراء كل الفرص وكان أخطر لاعب في اللقاء من دون منازع .
بورقعة-ع

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