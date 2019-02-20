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بوجمعة وقع أول عقد احترافي في مسيرته مع نادي غانغان :

20 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 42 زيارة

أعلن نادي غانغان الفرنسي أمس الثلاثاء وعلى موقعه الرسمي أنه وقع على أول عقد مع لاعب الفريق الثاني مهدي بوجمعة، الشاب الجزائري البالغ من العمر 20 سنة فقط قدم مستويات هائلة في الفترة الأخيرة، ما دفع بمدرب الفريق جوسلان غوفيرناك إلى تأمينه بعقد رسمي، وبحسب الموقع الرسمي فإن عقد مهدي بوجمعة سيمتد لغاية 2021 أي لمد موسمين ونصف الموسم على أن يكون التمديد له في الفترة المقبلة متعلقا بمستواه مع الفريق الأول، ويعتبر مهدي بوجمعة من أبرز المواهب الجزائرية الشابة الصاعدة في فرنسا ولا ضير في الاستعانة به في المنتخبات الوطنية .
بورقعة-ع

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