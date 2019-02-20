بول لوغوان: “مكانة عوار في المنتخب الفرنسي لأنه موهبة حقيقية”

أكد المدرب الفرنسي بول لوغوان والذي أشرف من قبل على تدريب نادي ليون أن اللاعب الفرانكو جزائري حسام عوار سيكون مستقبل المنتخب الفرنسي الأول، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها وصغر سنه، معتبرا أنه يملك كل المقومات ليكون لاعبا للديكة، كما قال المدرب السابق لعديد المنتخبات الإفريقية لجريدة ليكيب الفرنسية:” عوار موهبة حقيقية وله نظرة رائعة فوق أرضية الميدان، بقليل من الاستقرار ستكون مكانته مضمونة في المنتخب، يملك أناقة في وسط الميدان وعلى الأجنحة، بإمكانه صناعة الفارق وأنا معجب بطريقة لعبه كثيرا”.

برشلونة عاينه عن قرب في مواجهتهم أمس

كانت الفرصة أمس مواتية لإدارة نادي برشلونة من أجل معاينة اللاعب الفرانكو جزائري حسام عوار في اللقاء الذي جمع النادي الكاتالوني بنادي ليون في ذهاب الدور السادس عشر من رابطة أبطال أوروبا، فعديد التقارير كشفت من قبل عن اهتمام برشلونة باللاعب صحاب 20 سنة بالنظر إلى ما يقدمه مع ناديه في الليغ 1 أو المنافسة الأوروبية من الموسم المنصرم والفرصة أتيحت أمس لمراقبة مستواه أمام رفقاء ميسي.

ملفه مع الجزائر أغلق نهائيا

سبق لنا الحديث على أن ملف عوار مع الجزائر أغلق نهائيا ولن يلعب مستقبلا للمنتخب الوطني، حتى وإن تراجع عن قراره الذي اتخذه مؤخرا في اجتماعه بالناخب الوطني جمال بلماضي ورئيس الفاف زطشي، حيث رفض الالتحاق بالمنتخب في الوقت الحالي، وهو ما جعل الرجلين يقرران غلق ملفه بشكل نهائي، خاصة أن اللاعب يتواجد تحت ضغط رهيب جدا من محيطه، كما أن الكل في فرنسا يجمع على أنه سيكون في منتخب أبطال العالم، وهو ما جعله يفضل فرنسا مثلما فعل العديد من المزدوجي الجنسية.

ب-ب

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