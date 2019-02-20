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بومسونغ: “الجزائر قادرة على التتويج بالكان القادم”

20 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 26 زيارة

كشف المدافع الدولي الفرنسي السابق جون الآن بومسونغ أن المنتخب الجزائري قادر على التتويج بالكان القادمة في مصر وإضافة اللقب الثاني إلى خزائنه، واعتبر المحلل الحالي بقنوات “أر أم سي” أن الخضر يملكون كل الإمكانيات لحصد اللقب وقال أيضا: ” المنتخب الجزائر يمتلك تشكيلة جيدة ومدرب رائع، وواحد من المنتخبات الإفريقية التي تملك كل الإمكانيات للتتويج باللقب، لهذا أرشحه لنيل لقب هذه النسخة، ولن أتفاجأ، وهو الحال مع منتخب الكاميرون”.
ب-ب

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