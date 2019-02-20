توتنهام يدخل السباق من أجل التعاقد مع ماندي :

مع مرور الأسابيع وتقديمه لمستويات راقية في كل مرة تزداد الأندية الأوروبية الكبيرة طلبا للجزائري عيسى ماندي، لاعب ريال بيتيس ارتبط أخيرا بنادي آرسنال الذي يقال أنه يسعى لضمه بشكل حثيث، لكن المنافسة عليه ستكون شديدة على ما يبدو، حيث كشفت تقارير إنجليزية أن نادي توتنهام يسعى هو الآخر لضمه وسيقدم له عرضا مغريا من أجل استقطابه نحو كتيبة بوتشيتينو، ويقدم ماندي مستويات أكثر من رائعة منذ السنة الماضية، وهو ما جعله يدخل أجندة الكثير من الأندية سواء في الصيف الماضي على غرار واست هام وأتلتيكو مدريد أو حتى حاليا بوجود أندية توتنهام وآرسنال .

الحل سيكون فقط بدفع شرطه الجزائي

موقع “سوكر سول” الذي أورد الخبر قال أن الصراع على ماندي لن يكون محتدما حتى لو كثرت الأندية الراغبة في ضمه وازدادت لأكثر من توتنهام وآرسنال لأن إدارة ريال بيتيس واضحة في مسعاها، حيث تسعى لجني قيمة الشرط الجزائي في عقد ماندي ولن تتفاوض حول اللاعب لأنها أصلا لا تريد بيعه، الموقع السابق قال أن إدارة توتنهام ستكون مطالبة بدفع الثلاثية مليون أورو في حال رغبت في ضمه وإلا فإنها ستنسحب لصالح أندية أخرى على رأسها آرسنال، لكن رغم ذلك فإن التوجه العام في توتنهام يقول أن الإدارة قد تقدم هذا المبلغ لأنه يبق مبلغ متوسط وليس كبيرا جدا خاصة على أندية إنجلترا والتي يبلغ إنفاقها السنوي أضعاف ما تنفقه الأندية الأخرى وحتى الإسبانية منها .

طريقة لعب ماندي هي الطريقة التي يريدها بوتشيتينو

في الأخير عدد موقع “سوكر سول” الأسباب التي تدفع بمدرب توتنهام للتعاقد مع لاعب مثل ماندي، حيث قال أن هناك أسباب ثانوية منها رحيل المدافع البلجيكي ألدر ويلد لكن السبب الأهم هو تناسب طريقة لعبه مع طريقة لعب توتنهام والمدرب على وجه الخصوص، فماندي ليس هو اللاعب السريع ولذلك لا يجب وضعه على الأطراف، لكنه لاعب بارع في إخراج الكرة وإيجاد المساحات واختيار الحلول الأنسب دائما وهو أمر نادر في مدافعي كرة القدم الحاليين، فحتى لو كانت السرعة نقطة سلبية فإن ماندي يعوضها بالذكاء، لذلك فإن انتدابه إن حصل سيكون في صالح النادي أولا وأخيرا .

بورقعة-ع

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